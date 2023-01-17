Пресняков Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Василий Сергеевич

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Преснякова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Преснякова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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