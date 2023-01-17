Пресняков Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Преснякова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пресняков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Преснякова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно