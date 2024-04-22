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Пелагея Иванова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
31.10.1843 ст.

Дочь: Степанида Родионова

Отец ребёнка: Родион Гаврилов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Гаврилов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1850 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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