Ларионов Матвер(Семен)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти08.01.1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Токмурзин Орка/Урка(Артемий)
Рождение ребёнка
1773
Сын: Семенов Сергей
Мать ребёнка: Тимофеева Сележера(Устинья)
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Семенова Агафья
Мать ребёнка: Тимофеева Сележера(Устинья)
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семенов Дмитрий
Мать ребёнка: Тимофеева Сележера(Устинья)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Дарья
Смерть
08.01.1806