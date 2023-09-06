Ларионов Матвер(Семен) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионов Матвер(Семен)

Ларионов Матвер(Семен)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

08.01.1806

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Токмурзин Орка/Урка(Артемий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Семенов Сергей

Мать ребёнка: Тимофеева Сележера(Устинья)

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Семенова Агафья

Мать ребёнка: Тимофеева Сележера(Устинья)

Рождение ребёнка
1779

Сын: Семенов Дмитрий

Мать ребёнка: Тимофеева Сележера(Устинья)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Дарья

Смерть
08.01.1806
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close