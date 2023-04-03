Пелагея Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ульяна Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Емельян Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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