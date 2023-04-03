Пелагея Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ульяна Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Емельян Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Алексеев
Смерть
Неизвестно