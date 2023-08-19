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Печеный Лукьян

Место рождения

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Печеный Никифор Лукьянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1897

Сын: Печеный Исаак Лукьянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1907

Сын: Печеный Семен Лукьянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1907

Сын: Печеный Василий Лукьянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Смерть
Неизвестно

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