Печеный Лукьян
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Печеный Никифор Лукьянович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907
Сын: Печеный Василий Лукьянович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно