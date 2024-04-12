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Щербина Федор Васильев

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Щербина Василий

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Щербина Даниил Федоров

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Щербина Кирилл Федоров

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1758
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Упоминание
1766
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Симеоновна

Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
казак, атаман | ЦГИАК ф.51 оп.3 ед.хр.19345 Реестр Лубенского полка1747 стр 499Рев ск за 1747г. стр 1498 об
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
1781
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