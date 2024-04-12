Щербина Федор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1696
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Щербина Василий
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: ?
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: ?
Упоминание
1758
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Упоминание
1766
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Симеоновна
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казак, атаман | ЦГИАК ф.51 оп.3 ед.хр.19345 Реестр Лубенского полка1747 стр 499Рев ск за 1747г. стр 1498 об
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
1781