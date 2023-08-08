Александра Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марк
Рождение ребёнка
1934
Сын: Афанасьев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно