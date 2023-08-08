Александра Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Афанасьев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Алексей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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