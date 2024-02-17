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Ammon Richard

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Место рождения

Neuburg, Odessa, Russia, USSR

Дата рождения

23.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1910

Отец: Ammon Friedrich

Мать: Ammon Katharina

Neuburg, Odessa, Russia, USSR
Рождение ребёнка
03.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Frieda

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Frieda

Смерть
Неизвестно
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