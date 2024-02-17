Ammon Richard
Место рожденияNeuburg, Odessa, Russia, USSR
Дата рождения23.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1910
Отец: Ammon Friedrich
Мать: Ammon Katharina
Neuburg, Odessa, Russia, USSR
Рождение ребёнка
03.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Frieda
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Frieda
Смерть
Неизвестно