Суханова (Грошева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1958
Рождение ребёнка
28.10.1981
Сын: Суханов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Суханов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
03.05.1986
Дочь: Шорохова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Суханов Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Алена Викторовна
Отец ребёнка: Суханов Виктор Александрович