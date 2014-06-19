Суханова (Грошева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханова (Грошева) Нина Ивановна

Суханова (Грошева) Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1958

Отец: Грошев Иван Ксенофонтович

Мать: Грошева Лилия Лукояновна

Рождение ребёнка
28.10.1981

Сын: Суханов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Суханов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
03.05.1986

Дочь: Шорохова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Суханов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Алена Викторовна

Отец ребёнка: Суханов Виктор Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close