Куракина (Белякова) Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуракина (Белякова) Ксения Васильева

Куракина (Белякова) Ксения Васильева

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.01.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1816

Отец: Беляков Василий Ильин

Мать: Белякова Ирина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.01.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: економические крестьяне Денис Хвостов и Анисья Куракина | Казанская церковь
Бракосочетание
31.01.1837

Муж: Куракин Иван Максимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По женихѣ Поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Фѣдоръ Ефимовъ Трегубовъ, Михаила Фѣдоровъ Глушенковъ, Иванъ Леонтьивъ Куракинъ; по невести Онаго жь села уделная кресьянѣ Иванъ Никифоровъ, Михайла... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1841

Сын: Куракин Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Куракин Иван Максимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close