Куракина (Белякова) Ксения Васильева
Место рождения
Дата рождения14.01.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1816
Отец: Беляков Василий Ильин
Мать: Белякова Ирина
Крещение
24.01.1816
воспреемники: економические крестьяне Денис Хвостов и Анисья Куракина | Казанская церковь
Бракосочетание
31.01.1837
По женихѣ Поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Фѣдоръ Ефимовъ Трегубовъ, Михаила Фѣдоровъ Глушенковъ, Иванъ Леонтьивъ Куракинъ; по невести Онаго жь села уделная кресьянѣ Иванъ Никифоровъ, Михайла... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1841
Отец ребёнка: Куракин Иван Максимов
Смерть
Неизвестно