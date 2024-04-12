Федорченко Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
08.04.1913
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Федорченко Трофим Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1913
Дочь: Агафия Трофимовна
Отец ребёнка: Федорченко Трофим Федорович
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-120,зап-21
Рождение ребёнка
09.11.1914
Сын: Федорченко Порфирий Трофимович
Отец ребёнка: Федорченко Трофим Федорович
Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно