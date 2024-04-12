Федорченко Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко Анна Владимировна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1913

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Федорченко Трофим Федорович

Рождение ребёнка
08.04.1913

Дочь: Агафия Трофимовна

Отец ребёнка: Федорченко Трофим Федорович

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-120,зап-21
Рождение ребёнка
09.11.1914

Сын: Федорченко Порфирий Трофимович

Отец ребёнка: Федорченко Трофим Федорович

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Трофим Федорович

Смерть
Неизвестно
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