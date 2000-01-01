Савиных Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1961
Отец: Савиных Михаил Иванович
Мать: Савиных Раиса Яковлевна
Рождение ребёнка
23.08.1984
Сын: Савиных Станислав
Мать ребёнка: Савиных Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
26.04.1989
Сын: Савиных Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Савиных Ирина Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно