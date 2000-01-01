Савиных Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1961

Отец: Савиных Михаил Иванович

Мать: Савиных Раиса Яковлевна

Рождение ребёнка
23.08.1984

Сын: Савиных Станислав

Мать ребёнка: Савиных Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.04.1989

Сын: Савиных Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Савиных Ирина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиных Ирина Геннадьевна

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