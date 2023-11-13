Əsgərova Nərgiz --- — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Əsgərova Nərgiz ---

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Namazova Tümən Səfər

Отец ребёнка: Mehtiyev İbrahim Allahverdi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Namazov Dilən Vəli

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Namazov Füriddin Vəli

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Namazov Lətif Vəli

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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