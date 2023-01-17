Михайлова (Толдина) Елена Федоровна
Место рожденияОбоянь, Белгородская губерния Россия
Дата рождения10.07.1911
Дата смерти10.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1911
Обоянь, Белгородская губерния Россия
Рождение ребёнка
20.05.1932
Сын: Михайлов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Михайлов Яков (Ян) (Пантелеймонович)
Рождение ребёнка
08.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Яков (Ян) (Пантелеймонович)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.10.1994
Похороны
Неизвестно