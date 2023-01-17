Михайлова (Толдина) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Толдина) Елена Федоровна

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Место рождения

Обоянь, Белгородская губерния Россия

Дата рождения

10.07.1911

Дата смерти

10.10.1994

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1911

Отец: Толдин Федор Михайлович

Мать: Толдина Феоктиста Карловна

Обоянь, Белгородская губерния Россия
Рождение ребёнка
20.05.1932

Сын: Михайлов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Михайлов Яков (Ян) (Пантелеймонович)

Дмитровка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Яков (Ян) (Пантелеймонович)

Дмитровка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.10.1994
Дмитровка, Сумська область
Похороны
Неизвестно
Дмитровка, Сумська область
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