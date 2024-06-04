Ревякин Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1873
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
11.02.1873
Бракосочетание
17.05.1897
Жена: не указана
Бракосочетание
02.05.1911
Рождение ребёнка
19.03.1912
Сын: Ревякин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ревякина (Горелова) Екатерина Козьмина
Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно