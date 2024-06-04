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Ревякин Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1873

Отец: Ревякин Алексей Яковлев/Иванов

Мать: Ревякина (Аристова) Татьяна Михайлова

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
11.02.1873
Бракосочетание
17.05.1897

Жена: не указана

Бракосочетание
02.05.1911

Жена: Ревякина (Горелова) Екатерина Козьмина

Рождение ребёнка
19.03.1912

Сын: Ревякин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ревякина (Горелова) Екатерина Козьмина

Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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