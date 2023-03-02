Патрахин (Кузнецова) Ирина
Место рожденияКузнецова, Тобольская
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Кузнецов Михаил
Мать: не указана
Кузнецова, Тобольская
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Патрахина Мавра
Отец ребёнка: Патрахин Григорий
Россиыская Федерация, Тюменская Область, Тобольск
Рождение ребёнка
05.02.1782
Дочь: Меркульева Агафия
Отец ребёнка: Журавлев Тарас Спиридонов
Россия, Тюменская Область, Куларово
Рождение ребёнка
24.07.1787
Дочь: Журавлева Христина
Отец ребёнка: Журавлев Тарас Спиридонов
Россия, Тюменская Область, Куларово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патрахин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно