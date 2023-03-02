Патрахин (Кузнецова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрахин (Кузнецова) Ирина

Патрахин (Кузнецова) Ирина

avatar

Место рождения

Кузнецова, Тобольская

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Кузнецов Михаил

Мать: не указана

Кузнецова, Тобольская
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Патрахина Мавра

Отец ребёнка: Патрахин Григорий

Россиыская Федерация, Тюменская Область, Тобольск
Рождение ребёнка
05.02.1782

Дочь: Меркульева Агафия

Отец ребёнка: Журавлев Тарас Спиридонов

Россия, Тюменская Область, Куларово
Рождение ребёнка
24.07.1787

Дочь: Журавлева Христина

Отец ребёнка: Журавлев Тарас Спиридонов

Россия, Тюменская Область, Куларово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрахин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Тарас Спиридонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close