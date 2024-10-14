Потапова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Потапов Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.01.1901
Дочь: Потапова Лаптева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Степанович
Рождение ребёнка
27.10.1910
Дочь: Потапова Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Степанович
Смерть
1919
Сыпной тиф