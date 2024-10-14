Потапова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Потапов Василий Иванов

Отец ребёнка: Потапов Иван Степанович

Рождение ребёнка
02.01.1901

Дочь: Потапова Лаптева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Степанович

Рождение ребёнка
27.10.1910

Дочь: Потапова Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Степанович

Смерть
1919
Сыпной тиф

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