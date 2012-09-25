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Голубев Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1949

Дата смерти

25.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1971

Дочь: Суслонова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Голубева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1980

Сын: Голубев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Голубева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Мария Ивановна

Смерть
25.09.2012
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