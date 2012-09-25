Голубев Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1949
Дата смерти25.09.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1971
Дочь: Суслонова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Голубева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1980
Сын: Голубев Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Голубева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Мария Ивановна
Смерть
25.09.2012