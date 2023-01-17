Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Михаил Егорович

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Марина Егоровна

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
После 1864

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий (Егор) Андреевич

Смерть
Неизвестно
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