Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Михаил Егорович
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Марина Егоровна
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич
Рождение ребёнка
После 1864
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно