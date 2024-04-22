Настасья Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Иван Антонов (Ич)
Мать: Анна Трофимова (Вна)
Бракосочетание
02.11.1796 ст.
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Илья Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Иван Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
24.01.1805 ст.
Дочь: Ксения Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Чурилина Домна Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
12.06.1811 ст.
Дочь: Акилина Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1834