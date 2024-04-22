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Настасья Иванова (Вна)

Место рождения

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Иван Антонов (Ич)

Мать: Анна Трофимова (Вна)

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.11.1796 ст.

Муж: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Илья Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Иван Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
24.01.1805 ст.

Дочь: Ксения Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Чурилина Домна Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
12.06.1811 ст.

Дочь: Акилина Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1834
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