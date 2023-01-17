Максим Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703 ст.
Отец: Тимофей
Мать: Васса Максимова
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Дочь: Домна Максимова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Сын: Савва Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.
Дочь: Агафья Максимова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно