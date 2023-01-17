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Максим Тимофеев

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1703 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1667 г.р.

Жена

Около 1709 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1742 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703 ст.

Отец: Тимофей

Мать: Васса Максимова

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Домна Максимова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Сын: Савва Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.

Дочь: Агафья Максимова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеева

Смерть
Неизвестно
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