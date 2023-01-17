Тимохина Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохина Александра Петровна

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Место рождения

Плеханово, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плеханово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1898

Сын: Тимохин Василий Павлович

Отец ребёнка: Тимохин Павел Иванович

Плеханово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.04.1899

Сын: Тимохин Георгий Павлович

Отец ребёнка: Тимохин Павел Иванович

Плеханово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1905

Сын: Тимохин Георгий Павлович

Отец ребёнка: Тимохин Павел Иванович

Плеханово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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