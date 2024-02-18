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Зайцев Филипп Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1900

Жена: Зайцева (Городнова) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
23.11.1902 ст.

Сын: Зайцев Александр Филиппович

Мать ребёнка: Зайцева (Городнова) Ксения Петровна

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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