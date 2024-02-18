Зайцев Филипп Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1900
Рождение ребёнка
23.11.1902 ст.
Сын: Зайцев Александр Филиппович
Мать ребёнка: Зайцева (Городнова) Ксения Петровна
Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно