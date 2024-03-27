Малович ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малович ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малович) Хэна

Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малович Борис

Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малович) Александра (Шура)

Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малович) Доба

Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малович) Хая

Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малович Осип

Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сарра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малович (Литвина) Сарра

Смерть
Неизвестно

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