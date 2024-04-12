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Борис Семёнов

Место рождения

Кульнево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Семён Иванов

Мать: Аксинья

Кульнево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Борисова

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Галактион Борисов

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Василиса Борисова

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
22.12.1854 ст.

Сын: Игнатий Борисов

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Кульнево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Николаева

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