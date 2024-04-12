Борис Семёнов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Отец: Семён Иванов
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Борисова
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Галактион Борисов
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Василиса Борисова
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
22.12.1854 ст.
Сын: Игнатий Борисов
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Николаева