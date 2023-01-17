Сорокин Питирим Александрович
Место рождения
Дата рождения04.02.1882
Дата смерти10.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1906 по 1907
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1907
Место жительства
С 1909 по 1909
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1922
Берлин, Германия
Место жительства
С 1923
США
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Костромская губерния
Смерть
10.02.1968
Уинчестер, Массачусетс, США