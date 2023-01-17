Сорокин Питирим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Питирим Александрович

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Место рождения

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

04.02.1882

Дата смерти

10.02.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
С 1906 по 1907
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909 по 1909
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1922
Берлин, Германия
Место жительства
С 1923
США
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Костромская губерния
Смерть
10.02.1968
Уинчестер, Массачусетс, США
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