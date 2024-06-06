Горохова (Горохова) Ирина 03.05.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горохова (Горохова) Ирина

Место рождения

Круглянский район, Беларусь

Дата рождения

03.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1938

Отец: Горохов Потап

Мать: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Азарёнок (Язепчик) Светлана

Отец ребёнка: Язепчик Аркадий

Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Язепчик (Язепчик) Тамара

Отец ребёнка: Язепчик Аркадий

Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
1970

Сын: Язепчик Александр

Отец ребёнка: Язепчик Аркадий

Несвиж, Беларусь

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