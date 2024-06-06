Горохова (Горохова) Ирина
Место рожденияКруглянский район, Беларусь
Дата рождения03.05.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1938
Отец: Горохов Потап
Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Азарёнок (Язепчик) Светлана
Отец ребёнка: Язепчик Аркадий
Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Язепчик (Язепчик) Тамара
Отец ребёнка: Язепчик Аркадий
Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
1970
Сын: Язепчик Александр
Отец ребёнка: Язепчик Аркадий
Несвиж, Беларусь