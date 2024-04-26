Белявская Анастасия Викторовна 26.06.1991 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белявская Анастасия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1991

Отец: Белявский Виктор Васильевич

Мать: Кириллова Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
21.12.2012

Сын: Белявский Артем Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.10.2014

Дочь: Белявская Дарья Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.02.2024

Сын: Белявский Елисей Викторович

Отец ребёнка: не указан

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