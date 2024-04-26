Белявская Анастасия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.2012
Сын: Белявский Артем Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.10.2014
Дочь: Белявская Дарья Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.02.2024
Сын: Белявский Елисей Викторович
Отец ребёнка: не указан