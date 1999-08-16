Краснова (Семиколенова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Семиколенова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1999

Сын: Краснов Кирилл Евгеньевич

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Рождение ребёнка
28.05.2006

Дочь: Краснова Карина Евгеньевна

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Рождение ребёнка
19.12.2011

Дочь: Краснова Варвара Евгеньевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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