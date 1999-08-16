Краснова (Семиколенова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1999
Сын: Краснов Кирилл Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.2006
Дочь: Краснова Карина Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.2011
Дочь: Краснова Варвара Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности