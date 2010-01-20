Ситников Владимир Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1941
Дата смерти20.01.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.01.2010