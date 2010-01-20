Ситников Владимир Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Владимир Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1941

Дата смерти

20.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.2010

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