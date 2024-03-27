Сюндюков Ахметзян Бахтиярович
Место рожденияг.Уфа Республика Башкортостан
Дата рождения1907
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сюндюков (Кильмаматова) Амина Нуриахметовна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сюндюков (Кильмаматова) Амина Нуриахметовна
Смерть
1945