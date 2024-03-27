Сюндюков Ахметзян Бахтиярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Ахметзян Бахтиярович

Место рождения

г.Уфа Республика Башкортостан

Дата рождения

1907

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сюндюков Бахтияр Юмагулович

Мать: Сюндюкова (Муратова) Камила Исмагиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюндюков (Кильмаматова) Амина Нуриахметовна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюндюков (Кильмаматова) Амина Нуриахметовна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюндюков (Кильмаматова) Амина Нуриахметовна

Смерть
1945

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