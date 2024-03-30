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Лаврова Павла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1852

Сын: Лавров Александр Финеесович

Отец ребёнка: Лавров Финеес Автономович

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лавров Варсонофий Финеесович

Отец ребёнка: Лавров Финеес Автономович

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Лавров Флегонт Финеесович

Отец ребёнка: Лавров Финеес Автономович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Лавров Николай Финеесович

Отец ребёнка: Лавров Финеес Автономович

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лавров Дмитрий Финеесович

Отец ребёнка: Лавров Финеес Автономович

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Смерть
Неизвестно
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