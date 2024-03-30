Лаврова Павла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1852
Сын: Лавров Александр Финеесович
Отец ребёнка: Лавров Финеес Автономович
д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лавров Варсонофий Финеесович
Отец ребёнка: Лавров Финеес Автономович
д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Лавров Флегонт Финеесович
Отец ребёнка: Лавров Финеес Автономович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лавров Николай Финеесович
Отец ребёнка: Лавров Финеес Автономович
д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лавров Дмитрий Финеесович
Отец ребёнка: Лавров Финеес Автономович
д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Смерть
Неизвестно