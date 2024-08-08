Крятова Марфа Никитична 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крятова Марфа Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

15.05.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1895

Сын: Крятов Иван Александрович

Отец ребёнка: Крятов Александр Семенович

Село Андреевка Камышинский уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Крятов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Крятов Александр Семенович

Смерть
15.05.1973
Андреевка

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