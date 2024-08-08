Крятова Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти15.05.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1895
Сын: Крятов Иван Александрович
Отец ребёнка: Крятов Александр Семенович
Село Андреевка Камышинский уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Крятов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Крятов Александр Семенович
Смерть
15.05.1973
Андреевка