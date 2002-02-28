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Курлыкин Егор Сергеевич

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Место рождения

Белово, Беловский, Кемеровская область

Дата рождения

28.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2002

Отец: Курлыкин Сергей Алексеевич

Мать: Горьева Надежда Валерьевна

Белово, Беловский, Кемеровская область
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