Касьянова (Шурыгина) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьянова (Шурыгина) Елизавета Александровна

Касьянова (Шурыгина) Елизавета Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1937

Дата смерти

19.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Касьянов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Касьянов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Николай Михайлович

Смерть
19.02.2009
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close