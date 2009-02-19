Касьянова (Шурыгина) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1937
Дата смерти19.02.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Касьянов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Касьянов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2009
Похороны
Неизвестно