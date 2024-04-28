Григорченков Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1919
Дата смерти22.11.1969
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1919
Отец: Григорченков Антон Петрович
Мать: Григорченкова Наталья
Рождение ребёнка
20.08.1951
Дочь: Соколова (Григорченкова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Григорченкова (Романова) Матрёна Владимировна
Рождение ребёнка
08.05.1954
Сын: Григорченков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Григорченкова (Романова) Матрёна Владимировна
Смерть
22.11.1969