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Григорченков Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1919

Дата смерти

22.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1919

Отец: Григорченков Антон Петрович

Мать: Григорченкова Наталья

Рождение ребёнка
20.08.1951

Дочь: Соколова (Григорченкова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Григорченкова (Романова) Матрёна Владимировна

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
08.05.1954

Сын: Григорченков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Григорченкова (Романова) Матрёна Владимировна

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Смерть
22.11.1969

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