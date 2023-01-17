Реттер Retter Иоганнес Иоганнович
Место рожденияФульда
Дата рождения1759
Дата смерти19.09.1835
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Редер Roeder Иоганн
Фульда
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Кизнер Kisner Маргарета Иоганнесовна
Мать ребёнка: Реттер Retter Анна Кунигунда Михаелевна
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1835
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
3 1835 85 09 19 Joannes Reder Pfeifer