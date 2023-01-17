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Реттер Retter Иоганнес Иоганнович

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Место рождения

Фульда

Дата рождения

1759

Дата смерти

19.09.1835

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Редер Roeder Иоганн

Мать: Реттер Retter Анна Мария Катарина

Фульда
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Кизнер Kisner Маргарета Иоганнесовна

Мать ребёнка: Реттер Retter Анна Кунигунда Михаелевна

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реттер Retter Анна Кунигунда Михаелевна

Смерть
19.09.1835
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
3 1835 85 09 19 Joannes Reder Pfeifer
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