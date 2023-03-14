Кудряшова (Корчагина) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Корчагина) Людмила Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1960

Отец: Корчагин Виктор Константинович

Мать: Корчагина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1982

Сын: Качалов Вячеслав Валерьевич

Отец ребёнка: Качалов Валерий Ленидович

Бракосочетание
10.08.1985

Муж: Кудряшов Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
31.01.1986

Дочь: Осенкова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Кудряшов Павел Анатольевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.03.1988

Сын: Кудряшов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Кудряшов Павел Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качалов Валерий Ленидович

Развод
Неизвестно

Муж: Качалов Валерий Ленидович

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