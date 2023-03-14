Кудряшова (Корчагина) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1960
Рождение ребёнка
19.02.1982
Сын: Качалов Вячеслав Валерьевич
Отец ребёнка: Качалов Валерий Ленидович
Бракосочетание
10.08.1985
Рождение ребёнка
31.01.1986
Дочь: Осенкова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Кудряшов Павел Анатольевич
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.03.1988
Сын: Кудряшов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Кудряшов Павел Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно