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Сафонов Иван Алексеевич
Сафонов Иван Алексеевич
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Место рождения
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
Дата рождения
21.06.1986
Пол
Мужской
Отец
Сафонов Алексей Анатольевич
1962 г.р.
Мать
Сафонова (Кистенева) Любовь Ивановна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1986
Отец:
Сафонов Алексей Анатольевич
Мать:
Сафонова Любовь Ивановна
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
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