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Сафонов Иван Алексеевич

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

21.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1986

Отец: Сафонов Алексей Анатольевич

Мать: Сафонова Любовь Ивановна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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