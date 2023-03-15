Третьякова (Матюкова) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Матюкова) Александра Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Матюков Афанасий

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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