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Башкиров Михаил Юрьевич
Башкиров Михаил Юрьевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1988
Пол
Мужской
Отец
Башкиров Юрий Александрович
Мать
Кваскова Марина Владиславовна
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец:
Башкиров Юрий Александрович
Мать:
Кваскова Марина Владиславовна
Москва
, город федерального значения Москва
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