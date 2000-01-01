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Agsteribbe (Cohen van der Beugel) Roosje Salomon

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Место рождения

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands

Дата рождения

1800

Дата смерти

15.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Van Der Beugel Salomon Nachman

Мать: Van Der Beugel Branke Hirsch

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Бракосочетание
01.10.1823

Муж: Achttienribbe Isaac Simon

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Рождение ребёнка
22.10.1826

Сын: Agsteribbe Isaac

Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Рождение ребёнка
02.01.1828

Сын: Agsteribbe Simon Isaac

Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Рождение ребёнка
08.03.1830

Дочь: Branke

Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Рождение ребёнка
01.09.1832

Дочь: Katoen Naatje Isaac

Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon

Gemeente Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Рождение ребёнка
08.03.1834

Дочь: Van Der Molen Dientje (Dinah) Isaac

Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon

Amsterdam, Nederland
Рождение ребёнка
12.04.1836

Сын: Agsteribbe Solomon Isaac

Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon

Gemeente Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Рождение ребёнка
31.03.1838

Дочь: Brilleslijper Marianne

Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Рождение ребёнка
22.07.1840

Сын: Agsteribbe Hartog

Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon

Gemeente Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Смерть
15.04.1875
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
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