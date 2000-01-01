Agsteribbe (Cohen van der Beugel) Roosje Salomon
Место рожденияAmsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Дата рождения1800
Дата смерти15.04.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Бракосочетание
01.10.1823
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Рождение ребёнка
22.10.1826
Сын: Agsteribbe Isaac
Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Рождение ребёнка
02.01.1828
Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Рождение ребёнка
08.03.1830
Дочь: Branke
Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Рождение ребёнка
01.09.1832
Дочь: Katoen Naatje Isaac
Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon
Gemeente Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Рождение ребёнка
08.03.1834
Дочь: Van Der Molen Dientje (Dinah) Isaac
Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon
Amsterdam, Nederland
Рождение ребёнка
12.04.1836
Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon
Gemeente Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Рождение ребёнка
31.03.1838
Дочь: Brilleslijper Marianne
Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Рождение ребёнка
22.07.1840
Сын: Agsteribbe Hartog
Отец ребёнка: Achttienribbe Isaac Simon
Gemeente Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Смерть
15.04.1875
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland