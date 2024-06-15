Козырев Родион Автономов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Козырев Автоном Трофимов
Мать: Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липистинья Иудина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
08.01.1809
Жена: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Липистинья Иудина
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Козырева) Авдотья Родионова
Мать ребёнка: Липистинья Иудина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Козырева) Степанида Родионова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Козырева) Авдотья Родионова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Козырева) Матрена Родионова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Козырева) Дарья Родионова
Мать ребёнка: Липистинья Иудина
Смерть
1846