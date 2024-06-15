Козырев Родион Автономов 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Родион Автономов

Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Козырев Автоном Трофимов

Мать: Авдотья Васильева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липистинья Иудина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Козырев Борис Родионов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.01.1809

Жена: Прасковья Михайлова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Козырев Иван Родионов

Мать ребёнка: Липистинья Иудина

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Козырева) Авдотья Родионова

Мать ребёнка: Липистинья Иудина

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Козырева) Степанида Родионова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Козырева) Авдотья Родионова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Козырева) Матрена Родионова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Козырева) Дарья Родионова

Мать ребёнка: Липистинья Иудина

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1846
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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