Глумова (Степанова) Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова (Степанова) Елена Гавриловна

Место рождения

Белый Колодезь, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

05.12.1942

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Белый Колодезь, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.01.1928

Дочь: Ефимова Мария Никитична

Отец ребёнка: Глумов Никита Семенович

Белый Колодезь, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
12.08.1930

Дочь: Вада Наталья Никитична

Отец ребёнка: Глумов Никита Семенович

Белый Колодезь, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
05.12.1942
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
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