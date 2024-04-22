Глумова (Степанова) Елена Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1906 ст.
Дата смерти05.12.1942
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Рождение ребёнка
28.01.1928
Дочь: Ефимова Мария Никитична
Отец ребёнка: Глумов Никита Семенович
Рождение ребёнка
12.08.1930
Дочь: Вада Наталья Никитична
Отец ребёнка: Глумов Никита Семенович
Смерть
05.12.1942
Черемхово, Черемховское, Иркутская область