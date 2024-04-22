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Михаил Сергеевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1659

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Сергей Филатович (Филимонович)

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Зюзина Иулита Никифоровна

д. Кукино, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1688

Сын: Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Зюзина Иулита Никифоровна

д. Кукино, Поникольская волость
Смерть
1724
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