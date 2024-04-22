Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1659
Дата смерти1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: Сергей Филатович (Филимонович)
Рождение ребёнка
1680
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Зюзина Иулита Никифоровна
д. Кукино, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1688
Сын: Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Зюзина Иулита Никифоровна
д. Кукино, Поникольская волость
Смерть
1724