Василий Власов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти30.09.1809 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Влас Софронов
Мать: Ирина Елизарова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Федосья Васильева
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Домна Васильева
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Тимофеева
Смерть
30.09.1809 ст.
Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Причина смерти: от падучей