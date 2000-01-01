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Василий Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

30.09.1809 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Влас Софронов

Мать: Ирина Елизарова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Федосья Васильева

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Домна Васильева

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Тимофеева

Смерть
30.09.1809 ст.
Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Причина смерти: от падучей
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