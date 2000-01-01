Федотов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1965
Сын: Федотов Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Федотова Матрёна Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.08.1970
Сын: Федотов Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Федотова Матрёна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Федотова Матрёна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муртазалиева Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Федотова Матрёна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно