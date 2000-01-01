Федотов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1965

Сын: Федотов Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Федотова Матрёна Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.08.1970

Сын: Федотов Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Федотова Матрёна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Федотова Матрёна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муртазалиева Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Федотова Матрёна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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