Чуриков Сергей Ульянович
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.10.1924
Дата смерти04.04.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924
Отец: Чуриков Ульян
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
01.05.1957
Мать ребёнка: Чурикова Анна Григорьевна
Воронежская область, СССР
Рождение ребёнка
22.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чурикова Анна Григорьевна
Воронежская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машкомаева Тамара
Мать ребёнка: Чурикова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2003
Причина смерти: Медицинская проблема | Тромб после перелома шейки бедра