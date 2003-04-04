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Чуриков Сергей Ульянович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.10.1924

Дата смерти

04.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924

Отец: Чуриков Ульян

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.05.1957

Сын: Чуриков Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Чурикова Анна Григорьевна

Воронежская область, СССР
Рождение ребёнка
22.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чурикова Анна Григорьевна

Воронежская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкомаева Тамара

Мать ребёнка: Чурикова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурикова Анна Григорьевна

Смерть
04.04.2003
Причина смерти: Медицинская проблема | Тромб после перелома шейки бедра
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