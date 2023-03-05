Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Оксен Леонтьев

Мать ребёнка: Агрипина Михайлоа

Рождение ребёнка
1717

Сын: Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Агрипина Михайлоа

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Екатерина Леонтьева

Мать ребёнка: Агрипина Михайлоа

Место жительства
Неизвестно
Горка, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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