Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Оксен Леонтьев
Мать ребёнка: Агрипина Михайлоа
Рождение ребёнка
1717
Сын: Иван Леонтьев
Мать ребёнка: Агрипина Михайлоа
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Екатерина Леонтьева
Мать ребёнка: Агрипина Михайлоа
Место жительства
Неизвестно
Горка, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно