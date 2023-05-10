Иванцов Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1954
Дочь: Шахметова Галина Прокопьевна
Мать ребёнка: Иванцова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Иванцова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Прокопьевна
Мать ребёнка: Иванцова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Иванцова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Иванцова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванцова Евдокия
Смерть
Неизвестно