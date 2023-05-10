Иванцов Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1954

Дочь: Шахметова Галина Прокопьевна

Мать ребёнка: Иванцова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Иванцова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Прокопьевна

Мать ребёнка: Иванцова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Иванцова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Иванцова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванцов Михаил Прокопьев

Мать ребёнка: Иванцова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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